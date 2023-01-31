Обозреватель заявил о дефиците ракет в РФ.

У России острый дефицит авиационных ракет большого радиуса действия, таких как ракеты Х-59. Они сейчас запускаются так же редко, как и ракеты "Калибр" и Х-101.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, об этом свидетельствует тот факт, что российская авиация всё чаще применяет в Украине ракеты Х-29 и Х-25 в попытке компенсировать дефицит ракет тактического и оперативно-тактического уровня.

"Ударные вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25 сейчас выполняет именно те функции, которые до того возлагались на артиллерию. Но проблемы с огневым потенциалом, а именно, нехватка ТРК и ОТРК, вынуждают россиян задействовать и другие типы авиации, для решения боевых задач под повышенным риском. Как известно, дефицит ТРК и ОТРК вынудил еще с конца весны прошлого года россиян начать применять ЗРК С-300 не по воздушным объектам, а по поверхности", - отметил эксперт.

По словам Коваленко, для поддержки подразделений на передовой россияне пускают ракеты Х-29 и Х-25, которые имеют ближний радиус действия - от 10 до 30 км:

"Имея достаточное количество ракет Х-59, почему бы не использовать их с безопасного расстояния - 100 км и более. Но, нет… Х-59 сейчас запускаются так же редко, как и КР "Калибр", ну или Х-101".

Сколько у России осталось ракет - новости

Напомним, в декабре начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированные атаки по Украине.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ноябре отмечал, что у России осталось ракет еще для 3-4 массированных обстрелов Украины.

Стоит отметить, что речь шла конкретно о запасах. Известно, что Россия продолжает производить некоторые из типов ракет.