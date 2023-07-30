Бойцы бригады "Кара-Даг" раскрыли, как дерутся с оккупантами на важном участке фронта в рамках наступления ВСУ.

Вооруженные силы Украины показали моменты мощного штурма одной из позиций армии РФ на Запорожском направлении.

Ролик командной работы опубликовало Министерство внутренних дел Украины в Telegram. В кадре "засветились" бойцы бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления.

В ролике защитники показали, как "оттесняют" армию РФ при помощи оружия и мобильно меняют позиции в рамках штурма.

Штурмовики показали атаку по позициям РФ на Бахмутском направлении

Напомним, накануне 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ порадовала моментами наступления на Бахмутском направлении. Там наша армия сняла "яркие" кадры с поля боя во время "зачистки" оккупантов.

Сообщалось, что в рамках атаки защитники отбросили врага еще дальше, а также успели закрепиться на новых рубежах.

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