Защитники Украины отбросили противника и закрепились в траншеях, которые отбили.

Вооруженные силы Украины имеют новые успехи во время контрнаступления на Бахмутском направлении.

Украинские воины взяли под контроль новые позиции противника. Об успехах на фронте сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ и показала зрелищное видео с поля боя.

"Во время зачистки окопов противник вел обстрел по штурмовым группам. Несмотря на это, бойцы продолжили штурм блиндажей, отбросили врага и смогли закрепились в отбитых траншеях", - поделились в бригаде.

Важные новости - контрнаступление продолжается

На Бахмутском направлении длительное время идут ожесточенные боевые действия, украинские воины смогли перейти в контрнаступление и уже освободили от россиян немало нашей земли. Сообщалось, что по состоянию на начало июля уже деоккупировано 24 квадратных километра.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что наши бойцы уже создали условия для того, чтобы вернуть под свой контроль город Бахмут. По его словам, противники находятся в полуокружении.

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