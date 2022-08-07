По словам Андрея Юсова, заявления российской стороны о том, что статус военнопленных влияет на процесс освобождения, являются манипуляцией.

Для процесса возвращения украинских защитников не имеет значения, при каких обстоятельствах они попали в плен.

Об этом сообщил член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос, имеет ли значение в процессе освобождения военнопленных статус - сдался в плен или сдался добровольно.

"Есть служебные расследования, они проводятся, и выясняются обстоятельства, при которых тот или иной украинский защитник попал в плен. Для процесса возврата это ...не имеет значения. Украина борется за возвращение всех своих граждан и всех своих защитников. Дома мы потом будем выяснять. Но это все люди, которые с оружием в руках защищали украинский суверенитет и независимость. Они должны быть возвращены домой", - подчеркнул Юсов.

Он отметил, что все украинские пленные незаконно удерживаются государством-агрессором как на территории РФ, так и на территории "ЛНР" и "ДНР".

"Поэтому рассказы российской пропаганды о том, что какой – то статус на что-то может влиять для возвращения, - это неправда и манипуляция. Так же как Украина возвращает и тех украинских защитников, которые подтверждены Международным Комитетом Красного Креста, так и тех, кто не подтвержден", - подчеркнул Юсов.

Также он ответил на вопрос, не помешает ли переговорам об обмене пленными, очередная инициатива Госдумы РФ о том, чтобы российских военнослужащих, попавших в плен, признать госизменниками.

"Это игра и дикая пропаганда. Там есть разнообразные инициативы. Цивилизованный мир, и особенно украинцев, уже трудно какими-то инициативами Госдумы РФ удивить или тем более испугать. Это их дело. Мы руководствуемся национальным законодательством, национальными интересами и международным правом. Это очень важно понимать. Поэтому, согласно международному праву, мы будем проводить обмены и будем возвращать, в том числе и русских пленных, обменивая их на украинских, хочет этого Госдума не хочет", - пояснил Юсов.

Напомним, российский "суд" осудил американскую звезду баскетбола до девяти лет колонии.

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