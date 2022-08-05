Командир полка обратил внимание на то, что пленные живы, не избиты или покалечены.

Бойцы ССО "Азов" захватили в плен новую группу оккупантов. На этот раз пятерка российских вояк оказалась крайне разношерстной.

Об этом в своей телеграмме сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий и прикрепил соответствующее фото.

По словам Билецкого, среди пленных есть наркоман, российский офицер, осетин, "потомок казаков" с Кубани и принудительно мобилизированный оккупантами житель ОРДЛО.

Командир обратил внимание на то, что пленные живы, не избиты или покалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать на обмен.

Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело – достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Еленовке – заявил Белецкий.

Напомним, ранее в СНБО опубликовали доказательство, что Россия планировала теракт в Еленовке еще в июне, ожидая удобного случая. Погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных, которых там удерживали. Среди них были и бойцы "Азова".

Добавим, что вчера, 4 августа, также был нанесен удар по Донецкой колонии, где содержатся украинские военнопленные. Кремлевские пропагандисты сразу обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке.

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