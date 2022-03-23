По состоянию на сегодня в городе находятся около ста тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что уже в ближайшие дни глава греческого министерства иностранных дел сможет сопроводить гуманитарную колонну в Мариуполь.

Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.

"Особый аспект - это гарантии безопасности для Украины. Жизненно нужны не только нам, но и всем соседним странам. Из-за нашей безопасности, которая сцементирует мир на востоке Европы", - отметил президент.

Он поблагодарил министра иностранных дел Греции, который первым среди европейских официальных лиц решил поддержать работу гуманитарных коридоров в Мариуполь.

"Чтобы спасти наших людей из города и довезти туда гуманитарный груз, очень важный для каждого и каждой", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что по состоянию на сегодня в городе находятся около ста тысяч человек.

"В нечеловеческих условиях. В полной блокаде. Без еды, без воды, без лекарств. Под постоянными обстрелами, под постоянной бомбежкой. Уже не первую неделю мы пытаемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев. И почти все наши попытки, к сожалению, срываются российскими оккупантами. Обстрелами или сознательным террором", - отметил глава государства.

По его словам, сегодня одна из гуманитарных колонн была просто захвачена оккупантами на согласованном маршруте возле Мангуша.

В результате плену оказались работники ГСЧС и водители автобусов.

"Мы делаем все, чтобы освободить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов. Вот почему я благодарен, когда представитель европейского государства высокого уровня соглашается лично присоединиться к гуманитарной миссии", - пояснил он.

Зеленский отметил, что ожидает реализации этого замысла руководителя греческого МИД уже в ближайшие дни.

Он напомнил, что несмотря на все сложности за сегодня все же удалось спасти более 7 тысяч мариупольцев.

"Завтра продолжим эту важную работу. Наши представители пытаются договориться о гуманитарных коридорах еще в Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областях", - уточнил глава государства.

Напомним, в Мариуполе российские войска убили уже более 3 тысяч гражданских. Некоторых погибших хоронят в братских могилах.

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