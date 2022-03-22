На завтра власть планирует договориться о гуманитарных коридорах в Киевской, Запорожской, Харьковской и Луганской областях.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что сегодня гуманитарным коридором с Мариуполя в Запорожье добрались 5 тыс. 926 человек на собственных авто.

Об этом она сообщила на брифинге.

"Из города Бердянск были эвакуированы 1 100 мариупольцев. Сейчас они уже в безопасности в городе Запорожье. Также гуманитарным коридором из Мариуполя в город Запорожье сегодня добрались 5 926 человек на собственном транспорте", - отметила министр.

По ее словам, также в Бердянск была завезена гуманитарная помощь в виде продуктов и медикаментов.

Верещук добавила, что сегодня также доехали до Бердянска 24 автобуса, которые завтра в 9.00 начнут забирать людей в точке сбора возле городского спорткомплекса.

"Вместе с автобусами завезли в город 2 грузовика гуманитарной помощи и 2 муковоза. Завтра утром из Запорожья планируем отправку дополнительных автобусов и бензовоза с горючим для дозаправки автомобилей мариупольцев в Бердянске", - отметила глава Минреинтеграции.

Она напомнила, что в Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам оказывается вся необходимая помощь.

В частности, Верещук озвучила постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск: 3-62-76 и 3-52-52, 097 551 59 17 050 439 75 29, а также в Запорожье: (095) 220- 41- 11, (067) 220- 41- 12 и 0800- 503- 508.

"На завтра дополнительно планируем договориться о гуманитарных коридорах в Киевской, Запорожской, Харьковской и Луганской областях", - добавила она.

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