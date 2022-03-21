В то же время он уточнил, что никто не может сказать точное число погибших, потому что людей хоронят в братских могилах без имен.

Российские оккупанты продолжают открывать огонь по мирному населению Мариуполя. По состоянию на 21 марта количество жертв составляет более 3 тысяч человек.

О жертвах российской агрессии в Мариуполе рассказал командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко в комментарии CNN, говорится в Telegram-канале полка.

"Количество жертв среди мирного населения растет ежедневно, сейчас (по состоянию на 21 марта) составляет более 3 тысяч", – отметил Прокопенко.

В то же время он уточнил, что никто не может сказать точное число погибших, потому что людей хоронят в братских могилах без имен.

"Многие тела остаются на улицах без захоронения. Некоторые люди остаются под завалами погребены заживо", – добавил командир полка.

По словам Прокопенко, украинские защитники пытаются помогать мирным жителям водой и продуктами, однако этого недостаточно. Кроме того, в Мариуполе для людей нет безопасных мест, ведь ракеты врага бьют по домам, "убивая людей в их кроватях".

Напомним, в "Азове" сообщили, что за сутки 20 марта бойцы полка уничтожили 2 танка врага, а также 17 оккупантов. Кроме того, украинские защитники потопили российский катер проекта "Раптор".

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