Врагу приходится использовать наземный транспортный путь в опасной близости к армии Украины после ударов по Чонгарскому и Геническому мостам.

Вывод из "строя" мостов, по которым оккупанты перемещают на фронт живую силу и технику, а также одновременное уничтожение потенциала врага в тылу - новая стратегия Сил обороны.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что вчерашние удары по двум ключевым автомобильным мостам - Чонгарскому и Геническому привели к тому, что враг не может поставлять на боевые платформы в необходимом количестве резервы и ресурсы.

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"То, что они подтягивали с Крымского полуострова сейчас вынуждены пускать в обход, через Армянск, а это критически близко к Силам обороны", - подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, врага пугают дальнобойные возможности Сил обороны, а теперь еще и приходится использовать наземный транспортный путь, который доступен для поражения. При этом она добавила, что враг пытается прикрываться гражданским транспортом, запуская его между военной техникой. Гуменюк подчеркнула, что это серьезное осложнение и замедление логистики врага.

"Движение гражданского транспорта с Крымского полуострова также большое и поскольку перекрыты фактически все основные артерии, начиная с Крымского моста, заканчивая теперь и этими автомобильными мостами, то весь поток транспорта сужается к одной артерии и это снова осложнение", - подчеркнула она.

По ее словам, в то же время Силы обороны эффективно и мощно отрабатывают по пунктам полевого боепоставки врага. При этом оккупанты не могут подтянуть ресурсы и снижают количество обстрелов.

"Это большая стратегия по которой работают Силы обороны, уничтожая потенциал врага в его тылу, пока он ожидает прямого удара по фронту", - подчеркнула Гуменюк.

На вопрос, может ли враг использовать Азовское море для поставки техники в наши временно оккупированные порты - Бердянск, Мариуполь, Гуменюк отметила, что там логистика осложнена особенностью самого моря - оно не такое глубокое, чтобы проходили мощные суда.

"Если говорить о транспортировке военной техники, то для этого они время от времени используют большие десантные корабли, но здесь есть у них уже также печальный опыт – они понимают, что уже и не такие непреодолимые", - добавила она.

Вчера ВСУ поразили "ключевые" мосты для логистики оккупантов

Как сообщал УНИАН, 6 августа около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов - Чонгарский и Генический автомобильные мосты.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что удары по мостам заставили российские силы перенаправить автомобильное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные. При этом считают, что, вероятно, на время будет прервана транспортировка российского персонала, материальных средств и оборудования из оккупированного Крыма для критически важных российских оборонительных операций в Западной Запорожской области и на границе Запорожской и Донецкой области.

Ранее, 17 июля, был удар по автомобильной части Крымского моста. Часть его разрушена, а это затруднило движение транспорта, образуются большие пробки.

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