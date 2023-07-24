Это самое большое открытое перемещение техники врага за последние месяцы.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксирована масштабная передислокация техники и живой силы российских захватчиков.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем большое передвижение вражеских сил через Мариуполь в направление Бердянска. Зафиксировано по меньшей мере две колонны по 30 единиц в течение воскресенья из Новоазовского направления в сторону Мангуш/Бердянск. Грузовики с БК и прицепленными пушками класса "Рапира", топливозаправщики и автобусы с пока живой силой", - заявил он.

По его словам, это самое большое открытое перемещение техники врага за последние месяцы.

Андрющенко добавил, что сейчас устанавливается, или это пополнение лагерей подготовки вместо личного состава, который на прошлой неделе был переброшен на Бердянское и Мариупольское направления, или прямое пополнение на линии фронта в Запорожской области.

Войска РФ обустраивают военные базы в районе Мариуполя

Как сообщал УНИАН, Мариуполь находится в оккупации уже почти полтора года. Ранее Генштаб проинформировал, что в районе Мариуполя российские оккупанты переоборудуют базы отдыха под военные базы.

В частности, в поселках Ялта, Юрьевка и Урзуф территории трех баз отдыха – "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой", полностью переоборудованы под военные базы. Там созданы фортификационные сооружения для размещения российских оккупационных войск. При этом, аналогичные действия оккупантов наблюдаются на оккупированной части Луганской и Донецкой областей Украины.

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