Россияне попали частному сектору и объектам критической инфраструктуры.

Спасатели показали, как выглядит искореженный частный сектор на Харьковщине, где в результате вражеской атаки погибла 11-летняя девочка.

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, враг нанес ракетные удары по Чугуевскому району около 12:30.

Россияне попали частному сектору и объектам критической инфраструктуры в Чугуевском районе области.

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"Спасатели выехали на вызовы по 3-м адресам. На территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади пожара 15 кв. м. По предварительным данным, пострадала девочка 11 лет и женщина, их госпитализировали в медицинское учреждение. Пожар был ликвидирован в 13:05", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву на Харьковщине. В результате пострадали женщина и 11-летняя девочка. Впоследствии девочка умерла в больнице.

По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.

В Офисе президента после смерти 11-летней девочки в результате ракетного удара Россией по Чугуеву назвали оккупантов "слабыми неудачниками, которые воюют с детьми".

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