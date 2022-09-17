Еще одна женщина после ударов по Чугуеву получила ранение, ее состояние - средней тяжести.

В больнице скончалась раненая в результате удара по Чугуеву 11-летняя девочка.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"От российского террора погиб невинный ребенок. К сожалению, 11-летняя девочка, которую госпитализировали в Чугуеве, от полученных травм скончалась", – отметил он.

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Глава ОВА уточнил, что еще одна женщина после ударов по Чугуеву получила ранение, ее состояние - средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву, в результате которых пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали.

По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.

Также сегодня ночью российские захватчики выпустили по Харькову две ракеты. В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар.

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