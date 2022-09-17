По предварительным данным, также поврежден объект критической инфраструктуры, частный сектор, предприятия, автозаправочная станция.

Вследствие ракетного удара по Чугуеву пострадала 11-летняя девочка.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение", - отметил он.

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По словам главы ОВА, по предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.

Синегубов подчеркнул, что на местах работают все профильные службы.

Напомним, сегодня ночью российские захватчики выпустили по Харькову две ракеты. В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар. При осмотре мест взрывов был установлен тип ракеты 5в55 ЗРК "С-300".

Также сегодня утром оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС - повреждено оборудование на территории станции. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии: на Харьковском направлении, в том числе и с территории России, на Славянском, Краматорском, Бахмутском направлениях.

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