Эксперт призвал не "демонизировать" мобилизационные возможности России.

Военный эксперт Сергей Грабский оценил, сколько людей смогут реально призвать в Российской Федерации. Он убежден, что Россия неспособна мобилизовать 20 миллионов человек.

"Если посмотреть в целом на человеческий потенциал Российской Федерации, то можем говорить о том, что они могут приобщить минимум до двух миллионов людей, и это будет объективная цифра, несмотря на такие хрестоматийные показатели, как они заявляют, до 20 миллионов. Это нереально, конечно", – объяснил он в интервью Radio NV.

Грабский также призвал не "демонизировать" мобилизационные возможности России.

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"Я всегда привожу такой пример: вследствие частичной мобилизации и вообще того, что произошло в России в течение последнего года, они потеряли фактически до миллиона, а то и больше рабочих рук, потому что эти рабочие руки были призваны в армию и рабочие мозги бежали из России. А это уже является невосполнимой потерей для российской экономики", – подчеркнул эксперт.

Грабский добавил, что подразделения мобилизованных необходимо обеспечивать, производить, перевозить и ремонтировать для них для них новую технику и вооружение. Он подчеркнул, что Россия в этих вопросах может надеяться исключительно на себя, а ее ресурсы ограничены.

Мобилизация в России

Британская газета The Times, ссылаясь на данные западной разведки, сообщила, что Российская Федерация готовится объявить новую волну мобилизации с целью отправить на фронт до 500 тысяч человек. Решение может быть принято в течение ближайших нескольких недель.

Вскоре после объявления частичной мобилизации в России в сентябре уровень поддержки войны упал до 34%. При этом уже вскоре он значительно увеличился. Бывший чиновник Кремля рассказал журналистам WSJ, что внутренний опрос Кремля относительно войны свидетельствует о том, что россияне будут терпеть еще один раунд мобилизации.

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