Рашисты убивали людей и даже не позволяли местным забрать их тела.

На Киевщине рассказали о бесчинствах оккупантов, которые издеваются над людьми. Житель Броварщины своими глазами видел, что творят рашисты в пгт Шевченковом.

Видео с его рассказом появилось в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Мужчина откровенно описал все, что видел. Оккупанты выгоняли людей из их домов, занимали чужое жилье и постоянно грабили. Российские военные выносили из магазинов продукты и даже одежду.

Кроме этого, оккупанты могли забирать одежду у прохожих. Мужчина рассказывает, что рашисты заставили людей раздеться вплоть до нижнего белья. Так, российские военные оставили нескольких жителей без одежды, в таком виде им пришлось идти через весь поселок.

Оккупантам настолько не хватало одежды, что некоторые из них ходили в женском. Они просили у жильцов еду, сигареты, один военный даже искал для себя мазь, лекарств у них также не было.

В "базарный день", когда почти все жители поселка выходили на улицы и искали в магазинах еду, оккупанты обстреляли машину. В ней были люди, они погибли. Российские военные не давали местным забрать трупы в течение четырех дней.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Киевщине ликвидировали рашиста-изверга, который убил мужчину и насиловал его жену.

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