Ориентировочная зона поражения - Гостомель-Ирпень.

Вчера, 22 марта, поздно вечером российские оккупанты применили на северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Ориентировочная зона поражения - Гостомель-Ирпень. Использование таких видов оружия войсками врага против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", - отметил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные Силы Украины взяли оккупантов в котел в районе Ирпеня-Бучи-Гостомеля.

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