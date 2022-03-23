Но, чтобы окончательно убедиться в его гибели, нужно провести процессуальные следственные действия и объявить его через Интерпол в межгосударственный розыск.

Российского оккупанта, который на Киевщине убил мужчину и насиловал его жену, был ликвидирован военными Украины.

Как сообщает полиция Киевской области, по оперативной информации "подонок был ликвидирован военными Украины, как враг, который прибыл на территорию нашего государства в составе вооруженных сил Российской Федерации".

В полиции отмечают, что в начале марта во время оккупации села Богдановки на Броварщине военнослужащий РФ застрелил хозяина одного из домов, а позже, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил надругательство над 34-летней женой убитого. Половое преступление оккупант совершал неоднократно, при этом угрожал женщине и ее малолетнему ребенку расправой".

В сообщении сказано, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность насильника. Теперь полиция хочет установить, что рашиста точно ликвидировали.

"Впрочем, чтобы подтвердить это или опровергнуть данную информацию, нужно провести процессуальные следственные действия. Мы должны убедиться в том, что урод, который поиздевался над украинской женщиной, не избежит ответственности в случае если еще остался живым", - отмечают в полиции.

При этом отмечается, что именно поэтому насильнику сейчас заочно объявили о подозрении относительно нарушения законов и обычаев войны, а также правоохранители обратились в суд с ходатайством о взятии военного преступника под арест.

"Мерзавец также будет объявлен через Интерпол в межгосударственный розыск. Где бы изверг ни находился, он будет передан украинскому правосудию и понесет наказание за содеянное. За это отвратительное преступление российскому военному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы"- сообщает полиция.

В сообщении сказано, что сейчас женщина с ребенком находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, 15 марта телеведущий Андрей Джеджула обнародовал фотографии командира РФ Михаила Романова, орудовавшего на Киевщине и совершавшегов жестокие преступления. 22 марта стало известно, что российскому оккупанту сообщили о подозрении.

Вас также могут заинтересовать новости: