В ведомстве пояснили, что стоит отключить автозагрузку файлов в мессенджерах в первую очередь.

Советы, которые помогут вам быть на связи во время войны, обнародовали в Госспецсвязи.

Там рекомендуют отключить автозагрузку файлов и медиа в мессенджерах. Сделать это можно в настройках телефона и мессенджера.

Смотрите видео в пониженном качестве. Понятно, что к хорошему очень быстро можно привыкнуть, но сейчас такое время, что наличие связи более приоритетно, нежели развлечения.

По возможности пользуйтесь фиксированным интернетом или Wi-Fi. Кстати, он быстрее мобильного. Тем более, один из крупных мобильных операторов Украины уже предупредил о сильном перегрузе сети, из-за чего могут быть перебои с интернетом и сотовой связью.

Также в Госспецсвязи отмечают, что онлайн-игры в войну можно ограничить детям или предложить поиграть в уже установленные.

"Если вы взрослые и хотите повоевать – становитесь в ряды терробороны. Так же сбавьте время видеоконференций до минимума", - отметили в ведомстве.

Там говорят, что все эти советы уменьшают нагрузку на сети мобильных операторов и позволяют держать связь.

"Чем лучше у нас будет работать интернет, тем больше россиян узнают дорогу, по которой пошел российский корабль", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, Россия может усилить террористические методы ведения боевых действий.

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