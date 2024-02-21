Партизаны выяснили, что машины заезжают на территорию госпиталя колоннами.

Симферопольский военный госпиталь забит полностью. Туда везут раненых и убитых захватчиков из двух самых горячих направлений.

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", военный транспорт заезжает на территорию военного госпиталя по улице Жуковского колоннами практически круглосуточно. Основная причина безумного наплыва раненых и убитых - недавние штурмы в Авдеевке и на Запорожском направлении.

"Госпиталь буквально забит полностью. Тела в основном везут в КАМАЗах из-за того, что их слишком много", - сообщает агент "АТЕШ".

Потери оккупантов - актуальные данные

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 20 февраля, ликвидировали еще 1130 российских оккупантов. Как сообщал Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро общие потери РФ в войне против Украины возросли до 406 080 человек.

Недавно объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления официально обнародовал потери оккупантов за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции. Чтобы захватить небольшой город, враг положил 47 186 человек.

Россияне в шоке от масштабов потери своего войска во время штурмов Авдеевки Донецкой области. Этот город стал самым большим кладбищем для оккупантов.

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