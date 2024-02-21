Раскрыты последствия удара по скоплению оккупантов, которых выстроили посреди поля под Волновахой.

Появились последствия удара ВСУ по полигону с оккупантами возле села Трудивское в Волновахском районе Донецкой области.

Как сообщает "Цензор.НЕТ", Трудивское находится более чем в 30 километрах от линии соприкосновения. Вероятно, по полигону ударили ракетами GMLRS из системы HIMARS.

В момент удара в чистом поле российские командиры выстроили оккупантов из 4, 5 и 6-й роты 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705). Оккупанты ждали прибытия командующего 29-й армией Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. Предварительно ликвидировано 65 оккупантов.

На видео с места происшествия один из оккупантов утверждает, что HIMARS разгромил по меньшей мере две роты оккупантов. На кадрах также видно огромное количество тел захватчиков. Также в сети есть фото, подтверждающие дикие потери захватчиков, но по этическим соображениям их публикация невозможна.

"Достроили в чистом поле еб*ные командиры! Две роты расх*ярили", - говорит голос за кадром.

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Удар по полигону с оккупантами

Как сообщал УНИАН, 20 февраля украинская армия нанесла удар по полигону возле села Трудивское Волновахского района Донецкой области. В результате атаки ликвидировано по меньшей мере 65 российских оккупантов.

По данным некоторых ударов могли нанести из реактивной системы залпового огня HIMARS. В этот момент на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады.

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