Самолет упал в лесополосе.

Пресс-служба оперативного командования "Север" сообщила, что украинские военные сбили самолет российских оккупантов.

"При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су. Подтверждение в виде фото чуть позже, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться небезопасно. Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее ВСУ сбили вражеский самолет над Рубежным.

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