Пушилин и Пасечник просят Путина о военной помощи.

Главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник просят президента РФ Путина о военной помощи.

Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин получил соответствующие "письма-обращения". В них террористы обвиняют украинских военных в обстрелах, которые на самом деле осуществляют сами. Также главари группировок утверждают, что ВСУ якобы намерены решить конфликт силовым путем.

В связи с этим Пушилин и Пасечник попросили Путина "оказать помощь в отражении агрессии" и сослались на "договор" о признании группировок, недавно подписанный Путиным.

Примечательно, что на "обращениях" стоит вчерашняя дата - 22 февраля.

Обострение на Донбассе после признания "ЛДНР" Россией

Напомним, в середине февраля на части востока Украины обострилась ситуация – боевики обстреливали населенные пункты из запрещенного "Минском" тяжелого вооружения, а обвиняли в атаках украинскую сторону. Позже в "ЛДНР" была объявлена массовая эвакуация населения в РФ и "мобилизация".

Владимир Путин 21 февраля признал независимость псевдореспублик, а также одобрил введение на часть Донбасса российских "миротворцев".

Украина и ряд западных стран резко выступили против действий РФ по Донбассу.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что глава РФ "разорвал в клочья Минские соглашения". Дипломат отмечала, что размещение на части Донбасса российских "миротворцев" – нонсенс.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России вопрос Минских договоренностей на повестке дня больше не стоит.