Он находится в больнице с ранениями.

Во временно оккупированном Херсоне на улице Сенявина произошел взрыв.

Как сообщает "Суспільне", взрывное устройство было прикреплено на дерево и сдетонировало на автомобиль Audi.

За рулем был Евгений Соболев, начальник колонии № 90, сотрудничающий с оккупационными властями.

По информации корреспондентов издания, водитель остался жив, ранен проезжавший мимо велосипедист.

Оккупанты заявили о "теракте" украинских партизан. Российские пропагандистские СМИ пишут, что "украинские террористы совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Соболева". По информации "РИА Новости", он находится в больнице с ранениями, его жизни ничего не угрожает.

Как писал УНИАН, ранее жители Херсона, которые объявили "охоту" на местных коллаборантов и российских пропагандистов, красноречиво обратились к оккупантам и предупредили, что бежать некуда.

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