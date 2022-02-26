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Глава Госпограничной службы Украины Сергей Дейнеко написал письмо своему уже бывшему коллеге главе пограничников Беларуси.
Документ заканчивается так: "Мы победим! Будьте вы прокляты, твари!".
Эти слова Дейнеко объясняются тем, что при полном содействии Республики Беларусь российские войска вторглись в Украину через территорию РБ.
"Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией ведет войну против Украины, пренебрегая положениями международного права, элементарными нормами человеческой морали и ценностями жизни", - говорится в письме.