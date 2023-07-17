До Керчи морские дроны вряд ли могли добраться, считает обозреватель.

Украина могла нанести удар по Крымскому мосту с помощью гидроскутера, который был начинен взрывчаткой.

Как сказал для УНИАН военный аналитик и OSINT-исследователь Виталий Кононученко, украинские спецслужбы могли применить гражданский транспорт для воплощения такой сложной операции.

"Атака на Крымский мост была осуществлена, вероятно, тремя средствами поражения. Два из них ударили по опорам автомобильного моста, в результате которого произошло серьезное повреждение или разрушение опоры, а после этого и дорожного полотна. Железнодорожный мост имеет следы удара, но они не являются значительными - по состоянию на утро его работа уже восстановлена. Остается открытым вопрос, чем был нанесен удар по мосту", - сказал Кононученко.

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По его мнению, до Керчи морские дроны вряд ли могли добраться - расстояние от побережья Одесской области очень большое, а берег Азовского моря оккупирован россиянами.

"Запустить морские дроны с берега оккупированного Крыма или территории России - задача практически нереальная. Поэтому наиболее вероятным является вариант, что под ударное средство было преобразовано одно из гражданских средств передвижения. К примеру, гидроскутер или смежный с ним транспорт. При этом боевая часть в таком случае может содержать больше взрывчатки, чем достаточно малый по размеру морской дрон. Отдельный вопрос - как его могли превратить в беспилотное средство. Но из примера переработки россиянами советских танков и тягачей в беспилотные, можно понять, что это не является сложной задачей для профессионалов", - добавил военный обозреватель.

Взрыв на Крымском мосту 17 июля - что известно

Утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" - случился взрыв на Крымском мосту.

Оккупанты перекрыли подъезды к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края после утренних взрывов.

По данным СМИ, операцию по подрыву Крымского моста устроили СБУ и ВМС Украины.

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