Их используют для преодоления водных или других препятствий в бою.

Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии в Twitter.

"Для дальнейшей поддержки сухопутных войск Украины Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение поставить партию из 16 бронированных мостоукладчиков Biber. Их можно использовать для преодоления водных или других препятствий в бою", - говорится в сообщении.

На сайте Бундесвера сообщается, что мостоукладчики Biber построены на шасси немецких танков Leopard 1. Общая длина составляет 22 метра, вес - 45,3 тонны. Танк рассчитан на двух членов экипажа - командира и водителя.

Они используются, когда войскам необходимо быстро пересечь канавы и водоемы, ширина которых может достигать 20 метров. Мост шириной четыре метра позволяет перевозить большегрузные автомобили с классом грузоподъемности MLC 50.

Напомним, что ранее Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и самоходные гаубицы.

Также ранее в Бундестаге призвали канцлера Олафа Шольца к прямым поставкам оружия Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина сейчас ведет переговоры с одной из стран Европы о поставках немецких боевых танков Leopard для Вооруженных сил.

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