Российская сторона каждый раз использует какие-то новые аргументы, отметила глава МИД Германии.

Заявление главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова насчет якобы географического расширения задач войны против Украины является пропагандистским.

Такие слова - только "новая пропаганда российской стороны", рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью DW.

По словам собеседницы, россияне каждый раз используют какие-то новые аргументы.

"…Сейчас они утверждают, что это связано с военной поддержкой (Запада Украины - Ред.). Но они и прежде атаковали Киев и другие части Украины", - подчеркнула чиновница.

Напомним, РФ весной 2014 года захватила украинский Крым, а позже вторглась на часть востока Украины и поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Ряд стран мира, в том числе государства-члены Евросоюза наказали Россию за агрессию - ввели санкции.

Рано утром 24 февраля 2022-го российская армия без объявления войны вторглась на украинскую территорию якобы для защиты "ЛДНР". После этого Запад усилил ограничительные меры против ЕС.

РФ удалось захватить ряд населенных пунктов на востоке и юге украинского государства. 20 июля Сергей Лавров сказал, что "географические" задачи российского вторжения в Украину будут расширяться, если западные государства продолжат поставлять Киеву далекобойное оружие.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, такая угроза Лаврова свидетельствует о том, что Россия хочет не переговоров, а крови.

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