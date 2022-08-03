Тем временем российские оккупанты продолжают использовать Беларусь для переброски ДРГ в Украину.

Генштаб ВС Беларуси провел тренировку по связи на границе с Украиной.

Об этом в своем Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь. Оккупанты продолжают использовать территорию республики беларусь для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины", - говорится в сообщении.

На Северском направлении противник осуществлял обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии. Ведет воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Отмечается работа вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны.

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Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В то же время попытки продвижения противника направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцевое и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад.

Также ВС РФ вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли.

Наступления россиян на Краматорском и Харьковском направлениях успешно отбиты.

В результате точных ракетных ударов ВСУ по складам оккупантов в Херсонской области Россия начала перебрасывать на юг дополнительные подразделения и находится в оборонительной позиции.

По словам экс-заместителя начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, РФ могла изменить план наступления на Украину, пытаясь захватить южные области.

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