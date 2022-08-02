Оккупант попытался наступать в направлении Новолуганское – Ивано-Дарьевка, но получил отпор.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины решительно отбили наступление оккупантов на Краматорском и Харьковском направлениях

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Донецкого. Еще враг нанес авиаудар неподалеку Серебрянки, а также вел воздушную разведку с беспилотных летательных аппаратов у Кривой Луки.

"Противник попытался наступать в направлении Новолуганское - Ивано-Дарьевка. Получил решительный отпор наших воинов и отошел", - говорится в сводке.

Также на Донецком направлении враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Систематическим применением средств огневого поражения противник пытается сковать действия украинских войск и не допустить их переброски на угрожаемые направления.

Вместе с тем, на Славянском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курулька, Грушуваха, Дибровное, Адамовка, Долина, Краснополье, Мазановка, Великая Камышеваха, Васильевка Первая и Крест. Нанес авиаудар возле Дибровного.

"Отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Долгенького и Долины, группы отошли", - сказано в сводке.

При этом, на Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Чугуев, Дементиевка, Протопоповка, Гусаровка, Чепель, Питомник, Черкасские Тишки, Петровка, Ртищовка, Старый Салтов, Скрипаи, Сосновка, Циркуны и Светличное. Нанес авиационный удар неподалеку от верхнего Салтова.

"Оккупанты потерпели неудачу и отступили при попытке улучшить тактическое положение в направлении Тернова – Байрак", - отмечается в сводке.

Напомним, российские оккупанты ворвались на украинскую территорию без объявления войны рано утром 24 февраля. Врагам удалось взять под контроль, в частности, часть Луганской области.

Защитники Украины давали достойный отпор противнику. Состоянием на 2 августа на нашей земле ликвидированы около 41 170 врагов.

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