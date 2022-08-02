Также сохраняется угроза ракетных ударов по объектам в Украине из территории Республики Беларусь.

Беларусь, которая способствовала российскому вторжению на территорию Украины в феврале, в настоящее время поставляет захватническим войскам Российской Федерации отдельные виды боеприпасов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 2 августа.

"По имеющейся информации, Республика Беларусь продолжает поставки отдельных номенклатур боеприпасов для нужд вооруженных сил Российской Федерации", - информируют в Генштабе.

Также отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях состав, состояние и положение подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в Брестской и Гомельской областях остаются без существенных изменений.

Кроме того, сохраняется угроза ракетных ударов из территории Республики Беларусь.

Также сказано, что на Северском направлении враг не прекращает обстрелы позиций украинских войск из территории РФ и ведение воздушной разведки в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Как отметили в Генштабе, на Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занятых рубежей и недопущения создания Силами обороны Украины благоприятных условий для возобновления наступления. Враг принимает меры по пополнению потерь личного состава, а также вооружения и военной техники.

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