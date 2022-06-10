На Слобожанском направлении противник, силами до 30 батальонных тактических групп, ведет боевые действия.

В Беларуси к охране границы с Украиной привлекли подразделения МВД страны.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел республики Беларусь", - говорится в сообщении.

На Северском направлении, со стороны противника, ведению активных действий не отмечается признаков создания ударных группировок и перемещения отдельных подразделений не выявлено. Отмечается, что россияне обстреляли из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковка и Сопич.

"На Слобожанском направлении противник, силами до 30 батальонных тактических групп, ведет боевые действия. Осуществляет систематическое огневое воздействие с целью сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию Государственной границы", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".

Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).

В Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.

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