Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаудары в районах Большого Артаково и Ольгино.

На Южнобугском направлении фронта сохраняется значительная угроза ракетных ударов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Южнобугском направлении оккупанты осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаудары в районах Большого Артаково и Ольгино", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами оперативно-тактического и тактического уровней и продолжает инженерное оборудование позиций.

Также в Генштабе ВСУ предупредили, что сохраняется значительная угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Ранее сообщалось, что только в акватории Черного моря российская армия держит на кораблях наготове 32 крылатые ракеты типа "Калибр".

Напомним, по информации президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по украинским городам 2960 ракет: "Главная цель ракет – гражданские объекты".

По его словам, это тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов и чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом.

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