Угроза ракетных ударов со стороны моря остается крайне высокой.

Российская армия в акватории Черного моря держит наготове 32 крылатые ракеты типа "Калибр".

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень".

Отмечается, что смертоносные ракеты оккупанты держат на трех надводных и двух подводных кораблях. Также в Черном море находятся два больших десантных корабля.

Украинцев предупреждают, что угроза ракетных ударов со стороны моря остается крайне высокой.

Стоит отметить, что днем 14 июля Россия атаковала Винницу крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными с акватории Черного моря.

По информации президента Украины Владимира Зеленского Россия запустила по украинским городам 2960 ракет: "Главная цель ракет - гражданские объекты".

По его словам, это тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов и чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом.

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