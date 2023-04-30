Всего сгорело 10 резервуаров с 40 тысячами тонн нефтепродуктов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины прокомментировал вчерашнюю "бавовну" на нефтебазе РФ в Севастополе. Это был стратегически важный объект русских, который обеспечивал горючим корабли Черноморского флота.

Как отмечается в утренней сводке, в Севастополе неспокойно, ведь огнем уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей емкостью около 40 тысяч тонн.

"В связи с этим, по городу распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов. В свою очередь, чувствуя начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России", - говорится в сообщении.

Уничтоженная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины. Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты. В то же время, по имеющейся информации, в результате пожара на нефтебазе пострадавших нет.

"Бавовна" в Севастополе 29 апреля - что известно

В ночь на 29 апреля в Казачьей бухте оккупированного Севастополя раздался мощный взрыв, потом произошел крупный пожар.

Позже оккупационные власти признали, что неизвестные беспилотники ударили по их нефтебазе. Пожары присвоили 4-й класс, россияне привлекли к тушению даже поезд. По словам оккупантов, Севастополь был атакован якобы шестью китайскими БПЛА, только два долетели до нефтебазы.

Впоследствии "бавовну" прокомментировали в ГУР - там взрывы назвали "карой Божьей" за кровавый удар российских террористов по многоэтажке в Умани. Как рассказал представитель разведки Андрей Юсов, сегодня в Севастополе сгорело около 40 тысяч тонн нефтепродуктов оккупантов.

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