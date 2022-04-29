Генсек ООН шокирован тем, что Киев обстреляли ракетами во врем его визита.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неспособность Совета Безопасности этой организации предотвратить войну России против Украины и остановить ее.

Об этом шла речь во время его совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

"Разрешите объяснить. Совет Безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить эту войну и остановить ее. Это стало причиной массового разочарования, фрустрации и гнева. Но каждый представитель и представительница ООН работают каждый день для украинцев, плечом к плечу с украинскими организациями", - заявил он.

По его словам, миссия ООН в Украине разворачивалась очень быстро, но "не все работает идеально".

"Любая помощь, которую мы можем предоставить, блекнет на фоне текущих потребностей", - сказал генсек ООН и заверил, что организация будет прилагать больше усилий.

Как писал УНИАН, 28 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время его визита российские военные нанесли удар по центру Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что то, что Россия поразила Киев крылатыми ракетами именно тогда, когда Генеральный секретарь ООН посетили нашу столицу - "отвратительный акт варварства".

Сам же Гутерриш, днем ранее посетивший Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, в комментарии BBC заявил, что он "шокирован" этим обстрелом.

Напомним, известно о двух попаданиях в Шевченковском районе Киева в результате вражеской атаки на город в четверг. В частности, вражеская ракета попала в нижние этажи жилого дома в Шевченковском районе города. Пострадали 10 человек.

Советник главы ОПУ Алексей Арестович, комментируя эту атаку на Киев, сказал: "Как должен реагировать на это генсек ООН и сама ООН? Т.е. они просто плюнули ему в спину, смачно, с кровью. И понятно, что это месть за его оценки в Москве. За то, что он сказал, что это война, а не спецоперация. За то, что сказал, что российская армия занимается военными преступлениями. РФ стреляет ему в спину. Для крылатой ракеты разница между тем, куда попало и где находился [Гуттериш] - это всё равно, что для пистолета 2 мм. Ему стрельнули возле виска. Интересно, РФ останется постоянным членом СБ ООН, или он в очередной раз проглотит это?".

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