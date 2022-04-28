Россия поразила Киев крылатыми ракетами именно во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал сегодняшние ракетные удары по Киеву.

Об этом он заявил в беседе с Марком Фейгиным.

Алексей Арестович считает, что "эскалация пошла по самому дурному варианту".

"Как должен реагировать на это генсек ООН и сама ООН? Т.е. они просто плюнули ему в спину, смачно, с кровью. И понятно, что это месть за его оценки в Москве, за то, что он сказал, что это война, а не спецоперация, за то, что сказал, что российская армия занимается военными преступлениями. РФ стреляет ему в спину. Для крылатой ракеты разница между тем, куда попало и где находился [Гуттериш] - это всё равно, что для пистолета 2 мм. Ему стрельнули возле виска. Интересно, РФ останется постоянным членом СБ ООН, или он в очередной раз проглотит это?" - сказал Арестович.

Как сообщал УНИАН, около 20:00 в Киеве прогремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух попаданиях в Шевченковском районе Киева в результате вражеской атаки на город.

Позже он сообщил, что вражеская ракета попала в нижние этажи жилого дома в Шевченковском районе.

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