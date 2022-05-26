Олег Жданов назвал сроки, когда прибудет вооружение от Штатов по ленд-лизу.

Американская противокорабельные ракеты "Гарпун" (Harpoon) дадут Украине возможность контролировать довольно большую акваторию Черного моря.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире FreedomUA.

"Комплексы "Гарпун" дадут нам возможность контролировать довольно большую акваторию Черного моря. Под прикрытием этих комплексов, действительно, можно попытаться возобновить проход гражданских суден", – заявил он.

По его словам, сейчас в море шесть российских подлодок, но все они все дизельные, а потому вынуждены постоянно всплывать для пополнения запасов воздуха, запуска дизельных установок и подзарядки аккумуляторов:

"В этот момент мы можем их и подлавливать".

Также Жданов назвал сроки, когда прибудет вооружение по ленд-лизу из США. По его словам, это произойдет во второй половине июня.

По данным СМИ, Вашингтон может отправить Киеву "Гарпуны", чтобы снять блокирование Россией Черного моря и предотвратить приближающийся продовольственный кризис.

Также ранее сообщалось, что Россия удерживает в Черном море два фрегата с 16 ракетами морского базирования типа "Калибр".

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