Американская противокорабельные ракеты "Гарпун" (Harpoon) дадут Украине возможность контролировать довольно большую акваторию Черного моря.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире FreedomUA.
"Комплексы "Гарпун" дадут нам возможность контролировать довольно большую акваторию Черного моря. Под прикрытием этих комплексов, действительно, можно попытаться возобновить проход гражданских суден", – заявил он.
По его словам, сейчас в море шесть российских подлодок, но все они все дизельные, а потому вынуждены постоянно всплывать для пополнения запасов воздуха, запуска дизельных установок и подзарядки аккумуляторов:
"В этот момент мы можем их и подлавливать".
Также Жданов назвал сроки, когда прибудет вооружение по ленд-лизу из США. По его словам, это произойдет во второй половине июня.
По данным СМИ, Вашингтон может отправить Киеву "Гарпуны", чтобы снять блокирование Россией Черного моря и предотвратить приближающийся продовольственный кризис.
Также ранее сообщалось, что Россия удерживает в Черном море два фрегата с 16 ракетами морского базирования типа "Калибр".