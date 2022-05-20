Представитель Минобороны США Джон Кирби не стал уточнять, рассматривают ли Соединенные Штаты передачу Украине противокорабельных ракет "Гарпун" (Harpoon).
Об этом говорится в стенограмме брифинга Кирби на сайте Пентагона.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники утверждало, що Вашингтон может отправить Киеву "Гарпуны", чтобы снять блокирование Россией Черного моря и предотвратить приближающийся продовольственный кризис.
В ответ на вопрос, работает ли администрация над передачей ракет, Кирби заметил, что Пентагон не может рассказывать подробности об оружии, рассматриваемого для отправки ВСУ.
"Я не собираюсь рассуждать о системах, которые еще не отправлены или не утверждены для отправки. Я скажу вам, что мы можем, когда мы... когда мы примем эти решения, и я думаю, что именно так и должно быть", - ответил Кирби.
Он добавил, что США продолжают переговаривать с Украиной об актуальных потребностях ВСУ на поле боя.
"Гарпун" имеет активную радиолокационную систему самонаведения и сверхнизкую траекторию полета. Для запуска ракеты могут использоваться самолеты AGM-84, корабли RGM-84, подводные лодки UGM-84, береговые пусковые установки.