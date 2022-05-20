Ранее Reuters со ссылкой на источники утверждало, що Вашингтон может отправить Киеву "Гарпуны", чтобы снять блокирование Россией Черного моря.

Представитель Минобороны США Джон Кирби не стал уточнять, рассматривают ли Соединенные Штаты передачу Украине противокорабельных ракет "Гарпун" (Harpoon).

Об этом говорится в стенограмме брифинга Кирби на сайте Пентагона.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники утверждало, що Вашингтон может отправить Киеву "Гарпуны", чтобы снять блокирование Россией Черного моря и предотвратить приближающийся продовольственный кризис.

В ответ на вопрос, работает ли администрация над передачей ракет, Кирби заметил, что Пентагон не может рассказывать подробности об оружии, рассматриваемого для отправки ВСУ.

"Я не собираюсь рассуждать о системах, которые еще не отправлены или не утверждены для отправки. Я скажу вам, что мы можем, когда мы... когда мы примем эти решения, и я думаю, что именно так и должно быть", - ответил Кирби.

Он добавил, что США продолжают переговаривать с Украиной об актуальных потребностях ВСУ на поле боя.

"Гарпун" имеет активную радиолокационную систему самонаведения и сверхнизкую траекторию полета. Для запуска ракеты могут использоваться самолеты AGM-84, корабли RGM-84, подводные лодки UGM-84, береговые пусковые установки.

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