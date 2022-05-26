Оккупант принимает меры с целью блокирования гражданского судоходства.

В Черноморской операционной зоне оккупанты удерживают в готовности к применению два носителя высокоточного оружия с суммарным ракетным залпом до 16 ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом во время брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"В Черноморской операционной зоне противник силами двух отрядов боевых кораблей принимает меры с целью блокирования гражданского судоходства и сковывания войск сил обороны в Бессарабском операционном районе. Удерживает в готовности к применению два носителя высокоточного оружия - фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", суммарный ракетный залп которых составляет до 16 ракет морского базирования типа "Калибр", - подчеркнул Громов.

Он также отметил, что в Бессарабском операционном районе российские спецслужбы принимают меры для дестабилизации ситуации в регионе.

"Продолжают распространять информацию о минировании объектов социальной инфраструктуры и государственных учреждений в городах с целью распространения паники среди жителей Приднестровской Молдавской Республики, а также оправдание действия в регионе "красного" уровня террористической угрозы", - сказал Громов.

По имеющейся информации, добавил он, подобные меры не оказывают существенного влияния на местное население.

"Не исключается, что в дальнейшем российские спецслужбы будут прибегать к другим провокациям", - подчеркнул представитель Генштаба.

Он также добавил, что вооруженные формирования ПМР выполняют задачи в режиме повседневной деятельности.

"Изменений в состоянии и деятельности оперативной группы российских войск на территории Приднестровской Молдавской Республики не отмечено", - сказал Громов.

Как писал УНИАН, накануне в Южной бухте оккупированного Севастополя на подводные лодки проекта "Варшавянка" Черноморского флота РФ загружали ракеты "Калибр".

У причалов Южной бухты оккупированного Севастополя остались две подводные лодки проекта "Варшавянка", то есть треть действующих подводных лодок Черноморского флота России.

Вас также могут заинтересовать новости: