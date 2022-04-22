Один из российских военных рассказал, что украл в Украине 63 телефона iPhone одной из последних моделей, однако их все отобрали сотрудники ФСБ.

Сотрудники ФСБ отбирают у российских военных награбленное в Украине, а взамен обещают не привлекать их к уголовной ответственности.

Об этом свидетельствуют перехваченные Службой безопасности Украины телефонные разговоры оккупантов.

"ФСБ России начала "крышевать" российских военных-мародеров. Они изымают у них дорогие награбленные в Украине товары, а взамен обещают не привлекать к уголовной ответственности", - отметили в СБУ.

В частности, один из российских военных рассказал, что украл в Украине 63 телефона iPhone одной из последних моделей, однако их все отобрали сотрудники ФСБ.

"Наверное, после массового выхода западных брендов с рынка РФ, ФСБ получила новую стратегическую задачу по "импортозамещению". По крайней мере для своего руководства... что ж, мощная смена функционала у вражеской спецслужбы... но напоминаем мародерам с Лубянки, что все награбленное придется вернуть или компенсировать убытки", - подчеркнули в ведомстве.

"Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько бы бабок было!" – рассказывает оккупант своей жене.

"И куда вы дели это все?" – с удивлением переспрашивает она.

"Фебсы отобрали! ФСБшники", – разочарованно отвечает он.

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