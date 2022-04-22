От полученных травм обе скончались, а девушка еще 4 дня жила в доме с их трупами.

Российские оккупанты в Ирпене на глазах у 17-летней девушки насиловали ее маму и младшую сестру.

Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

Женщину и ее 15-летнюю дочь с особой жестокостью избивали и насиловали трое оккупантов. Обе скончались от полученных травм.

Девушка в состоянии психологического шока 4 дня жила с трупами в доме, а после освобождения города смогла доехать к бабушке.

Потом девушка рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, "потому что я уродина". Сказали "живи и передай другим".

Денисова отметила, что с ней работают психологи. Девушка и ее бабушка дали разрешение на публикацию этой истории.

Омбудсмен добавила, что жертвы зверств российских оккупантов могут обратиться на специальную телефонную линию Уполномоченного для оказания психологической помощи. Денисова констатировала, что этой возможностью с 1 апреля воспользовалось около 400 украинцев. Большинство обращений - в связи с половыми преступлениями, совершенными военными РФ. Их количество растет каждый день.

На линии работают пять психологов, к которым уже приобщаются психиатры.

Если вы или ваши родные нуждаются в помощи психолога, обращайтесь по телефону +380 (66) 037 97 08 (в мессенджеры или по телефону). Помощь полностью конфиденциальна.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты изнасиловали мужчину-охранника детского санатория в Ворзеле Киевской области.

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