Содовые растворы и в целом пищевая сода не используются в оказании помощи пострадавшим от белого фосфора.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как оказать пострадавшему домедицинскую помощь в случае получения фосфорных ожогов.

Об этом говорится в сообщении Минздрава на официальной странице в Facebook.

"Российские оккупанты во время войны используют запрещенное оружие. Неоднократно было зафиксировано использование россиянами фосфорных боеприпасов против украинцев", - говорится в заявлении.

Фосфорные боеприпасы - это оружие, которое содержит белый фосфор и распространяет зажигательное соединение, температура горения которого превышает 800°C. Белый фосфор занимается от контакта с воздухом, а территория его распространения может достигать нескольких сотен квадратных метров. В случае возникновения такой ситуации нужно по возможности сразу вызвать бригаду экстренной медицинской помощи.

Содовые растворы и в целом пищевая сода не используются в оказании помощи пострадавшим от белого фосфора.

Напомним, Россия распространяет фейк о якобы применении ВСУ хлора и фосфора на юге и востоке Украины.

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