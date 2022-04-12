Благодаря дождливой погоде пожара не произошло.

Село Новояковлевка в Запорожской области было обстреляно фосфорными бомбами.

Об этом сообщили на сайте Комишуваської территориальной общины.

"Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, обстреливая жилые дома в мирных населенных пунктах, в том числе запрещенными боеприпасами. В ночь на 12 апреля село Новояковлевка было обстреляно фосфорными бомбами. Благодаря дождливой погоде пожара не произошло, раненых и погибших нет. Есть поврежденные дома", - сообщили в общине.

Там также напомнили, что применение фосфорных бомб, начиненных белым фосфором (легковоспламеняющаяся воскообразное вещество), запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол от 1977 года) и Конвенции о конкретных видах обычного оружия.

Как сообщал УНИАН, в полку "Азов", бойцы которого обороняют Мариуполь, вечером 11 апреля заявили, что российские войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Оно было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Лидер "Азова" Андрей Билецкий сообщил, что у трех человек четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины извещал, что есть предположение, что это были фосфорные боеприпасы.

О высоком риске использования химического оружия предупреждала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Факт использования фосфорных боеприпасов оккупантами подтвердили в Попасной еще 13-го марта.

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