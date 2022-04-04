В СНБО отмечают, что это очередная попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений РФ и попытки запугать население на фоне передислокации оккупационных войск на Донбасс и юг Украины.

Через прокремлевские сообщества в Telegram враг продвигает тезис о том, что ВСУ якобы применили хлор и фосфор на разных участках фронта (Херсонская и Луганская область).

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Это очередная попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений РФ и попытки запугать население на фоне передислокации оккупационных войск на Донбасс и юг нашей страны. Подобная дезинформационная кампания в российских медиа зафиксирована 27 февраля для распространения паники среди населения. Враг сообщал о якобы украинских провокациях с фосфором в Гостомеле. 25 марта и 2 апреля оккупанты использовали фосфор в ОРДЛО. Тогда кремлевские медиа пытались переложить ответственность за использование запрещенного оружия на украинские Вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг и в дальнейшем будет прибегать к провокациям, чтобы попытаться оправдать в международных судах совершенные на территории Украины преступления против человечества.

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