Реальных достижений на поле боя у российских оккупантов нет, поэтому их пропагандой будут придуманы воображаемые.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о планах России на ближайшие месяцы в связи с выборами президента страны в марте. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о российской группировке в Украине и планах России на ближайшие несколько месяцев.

Так, на вопрос относительно информации разведки о том, что россияне на оккупированных территориях Украины держат 462 тыс. своих военнослужащих, и здесь речь идет о самих только сухопутных войсках, и хватает ли врагу этого контингента для реализации своих задач, или вопрос мобилизации в России снова будет актуальным после выборов президента, Юсов отметил, что в целом показатели более 450 тыс. - это не новая информация.

"Уже более длительный период вражеская группировка поддерживается именно в этих пределах. Плюс компоненты "Росгвардии", спецслужбы, другие составляющие. И это означает, что для полномасштабных наступательных операций вроде начала полномасштабного вторжения этого врагу не достаточно, несмотря на то, что эта группировка более чем в два раза больше чем в начале полномасштабного вторжения", - сказал он.

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Спикер ГУР отметил, что мобилизационные мероприятия в России продолжаются. "И после выборов Путина вполне вероятно, что актуализируется вопрос и публичной, а не только скрытой мобилизационной кампании", - сказал Юсов.

Также на уточнение, в эти 462 тыс. учтены подразделения "Шторм-Z", которыми россияне сейчас "заваливают" на Авдеевском и бахмутском направлениях, он отметил, что там учтены разного рода группировки, включая и со "Шторм-Z", и с другими так называемыми частными военными кампаниями.

Кроме того, на вопрос о планах России на ближайшие несколько месяцев, в частности в контексте выборов, и на чем будут концентрироваться в связи с этим российские войска и российская пропаганда, Юсов отметил, что "рашистской пропаганде реальность не очень значима".

"Если нет реальных достижений, а их нет на поле боя, то будут придуманы воображаемые, реализованы очередные информационно-психологические операции против Украины, объявлены несуществующие победы. Это то, что российская пропаганда будет делать обязательно и уже делает, готовясь к выборам Путина", - сказал он.

Говоря о поле боя, то там, добавил Юсов, враг продолжит отдельные операции по наступлению на отдельных участках фронта. "Мы видим на украинском востоке обострения, которые продолжаются, и активное действие также и украинских Сил безопасности и обороны. Здесь и военное, и политическое руководство информированы и готовятся к различным сценариям", - добавил спикер.

Так, отметил Юсов, вместе с информационной компонентой, с пропагандой враг до марта будет пытаться "максимально активную позицию занимать".

Сколько россиян воюет в Украине - данные ГУР

На днях заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий заявил, что сейчас группировка российских сухопутных войск, воюющая в Украине, составляет 462 тыс. человек. По его словам, также есть 35 тыс. бойцов "Росгвардии". Они обеспечивают оккупационный режим на захваченных территориях. Кроме того, Россия привлекла к войне против Украины авиационную компоненту и Черноморский флот. Укомплектованность вражеских подразделений сохраняется на уровне 92-95%.

Скибицкий напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в феврале 2022 года, сухопутный компонент оккупационных войск, привлеченный к войне, насчитывал около 180-190 тыс человек. Однако с тех пор увеличилась площадь оккупированных территорий.

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