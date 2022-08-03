Эксперт отметил, что у этих самолетов радар виден дальше, а ракеты поражают воздушные цели на большие дистанции.

Американские истребители F-16 произведут фурор на поле боя в случае их передачи Украине.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Можно будет поражать различные цели, это даст нам превосходство в воздухе. Дело в том, что F16, особенно, если там более-менее современная модернизация, он технологически превосходит то, что на сегодняшний день есть на вооружении Российской Федерации", - объяснил Жданов.

Эксперт отметил, что у этих самолетов радар виден дальше, а ракеты поражают воздушные цели на большие дистанции. F-16 менее заметен для тех ПВО РФ, которые есть на вооружении у России. Особенно для комплекса С-400.

"Почему? Потому что на сегодня не существует даже боевых примеров, в которых Россия продемонстрировала бы возможности С-400. Я вообще понимаю, что России надо опираться на ПВО С-300, его характеристики известны и проверены, есть небольшая модернизация", - добавил он.

Видимо, С-400 не может оказать чего-то более грандиозного или сильно отличающегося от С-300, подытожил эксперт, поэтому его нигде россияне и не рекламируют.

"А вот самолеты F16 западного образца (даже МиГ-29) уже на порядок лучше, чем те же самолеты, которые есть у нас или те же самолеты, которые есть у РФ. Почему? Потому что свои МиГ-29 Россия модернизировала сама, а самолеты стран членов НАТО модернизированы под натовские стандарты. Естественно, НАТО по авиации намного впереди России. F16 с нашими пилотами могут произвести просто фурор в воздушном пространстве на поле боя", - рассказал Жданов.

Ранее сообщалось, что ВВС Украины могут получить как F-15 Eagle в экспортном варианте, так F-16, которые идут на экспорт изначально. Наиболее вероятными считаются поставки именно F-16.

Это - многоцелевой самолет, который дает возможность наносить удары как по воздушным целям, так и по наземным. Он надежный, развивает большую скорость, высоту способен набирать вертикальным полетом.

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