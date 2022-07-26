В любом случае F-16 в западном исполнении и в модернизации будет на порядок лучше тех самолетов, которые есть у противника.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о слабых и сильных местах самолета F-16, который Запад передаст Украине.

Как он отметил в эфире проекта FreeДом, во-первых, истребитель F-16 с одним двигателем. А это делает его не таким маневренным, как, допустим, F-15 или F-18.

"Второй момент: сами американские летчики отмечают, что у F-16 очень слабое переднее шасси, но довольно капризное и поэтому требует гладкой полосы", - говорит Жданов.

Кроме того, у F-16 воздухозаборник находится снизу самолета, и любой камешек, который вылетит из-под переднего шасси, может попасть в двигатель. "Ну, а тогда дальше вы понимаете, что может произойти. Вот это основные как бы недостатки F-16", - говорит военный эксперт.

Но если мы обеспечим все эти три условия - идеальная взлетная полоса, отсутствие каких-либо там трещин и ямок на полосе плюс отсутствие камешков - вот то тогда все будет идеально.

Говоря об F-16, эксперт отметил, что нам особо выбирать не приходится. Поэтому главное, чтобы их дали нашей стране. В любом случае F-16 в западном исполнении и в модернизации будет на порядок лучше тех самолетов, которые есть у Российской Федерации на сегодня. Ведь Украина эксплуатирует старые советские самолеты, не проводила их модернизацию.

Ранее сообщалось, что ВВС Украины могут получить как F-15 Eagle в экспортном варианте, так F-16, которые идут на экспорт изначально. Наиболее вероятными считаются поставки именно F-16. Это - многоцелевой самолет, который дает возможность наносить удары как по воздушным целям, так и по наземным. Он надежный, развивает большую скорость, высоту способен набирать вертикальным полетом.

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