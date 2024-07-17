Об этом сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо". "Сырский сообщил о том, что уничтожен комплекс С-300 в Донецкой области. Позже советник мэра Мариуполя уточнил, что это произошло возле Мангуша. Эти комплексы враг использует для прикрытия объектов и поражения в режиме земля-земля наших объектов. Сырский сказал, что за определенное время уничтожено около 20 комплексов и 15 радиолокационных станций врага. Это свидетельствует о том, что украинская сторона системно выводит из строя комплексы ПВО противника. Это также может быть связано с подготовкой к использованию в перспективе самолетов, то есть расчистить небо для F-16", - пояснил ситуацию Згурец.

Он напомнил, что 12 июля также была информация, что на аэродроме в Мариуполе уничтожен российский комплекс С-300В. "В частности, были повреждены и уничтожены радиолокационные станции этого комплекса", - отметил эксперт.

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Он выразил убеждение, что это свидетельствует о проведении системной и последовательной работы по ослаблению российской системы ПВО.

Война в Украине: новости

Пока ВСУ отбивали наступление оккупантов на Авдеевку, еще одна часть россиян совершила менее масштабное, но не менее дорогостоящее нападение на Новомихайловку. Как пишет Forbes, примерно в то же время, когда в середине апреля оккупанты захватили то, что осталось от Авдеевки, они оккупировали и Новомихайловку. Первая битва обошлась им дороже, но только в чистом виде, а по масштабу боя такой же кровопролитной была и шестимесячная битва за Новомихайловку.

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