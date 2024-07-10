США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния, объявили о предоставлении нам систем противовоздушной обороны.

В ближайшие месяцы США и их союзники передадут десятки тактических систем противовоздушной обороны(ПВО). Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая о начале работы на Вашингтонском саммите НАТО.

Он отметил, что страны Альянса, в частности США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния, объявили о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.

"Решение включает дополнительные батареи Patriot, систему SAMP-T и компоненты для их работы. Эти системы помогут защитить наши города, мирных жителей и критическую инфраструктуру", - сказал Умеров.

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По его словам, также в ближайшие месяцы США и их союзники передадут десятки тактических систем ПВО, таких как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. "Это значительно усилит нашу оборону. Выражаем отдельную благодарность Канаде, Норвегии, Испании, Великобритании и другим государствам за предоставление этих систем и перехватчиков", - подчеркнул министр.

Умеров поблагодарил все страны, которые присоединились к Инициативе немедленного действия по ПВО, которая собрала более $1 миллиарда на поддержку ПВО Украины.

Союзники по НАТО предоставят Украине дополнительные средства ПВО

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что предоставление союзниками по НАТО дополнительных средств ПВО поможет нашей стране, однако его никогда не бывает достаточно.

Он отметил, что российские захватчики используют различное новое оружие, поэтому также надо двигаться вперед, принять серьезные шаги по ПВО различных типов.

Сегодня, 10 июля, стало известно, что союзники по НАТО предоставят украинскому государству дополнительные стратегические системы ПВО.

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