Пока ВСУ отбивали наступление оккупантов на Авдеевку, ще одна часть россиян предприняла менее масштабное, но не менее дорогостоящее нападение на Новомихайловку.
Как пишет Forbes, примерно в то же время, когда в середине апреля оккупанты захватили то, что осталось от Авдеевки, они оккупировали и Новомихайловку. Первая битва обошлась им дороже, но только в чистом виде, а по масштабу боя столь же кровопролитной была и шестимесячная битва за Новомихайловку.
Вполне возможно, что при захвате Авдеевки РФ потеряла более 40 тыс. военнослужащих – треть убитыми, две трети ранеными – плюс более 1000 единиц техники.
Тем временем в районе Новомихайловки ВСУ списали более 300 вражеских транспортных средств. Это означает, что потери оккупанционных войск составляют около 13 тыс. убитыми и ранеными. "Потери украинцев в обоих сражениях были гораздо меньшими", - отметило издание.
Журналисты отметили, что в конце прошлого года семь российских полков и бригад, в том числе злополучная 155-я бригада морской пехоты, атаковали украинский гарнизон в Новомихайловке, состоявший из двух действующих бригад. Боевые действия были беспощадными. Оккупанты теряли танки, в том числе Т-54 1950-х годов, Т-62 1960-х годов и более новые Т-72 и Т-80. Украинские мины, артиллерия и беспилотники подбили десятки танков, но россияне продолжали наступать. Как и в битве за Авдеевку, у оккупантов закончилась специальная бронетехника, и они задействовали немало самодельных машин в качестве замены.
Тяжелые потери, которые ВСУ нанесли россиянам, остановили, но не предотвратили оккупанцию Новомихайловки в середине апреля этого года.
Как и в Авдеевке, украинским военным, оборонявшим Новомихайловку, очень не хватало артиллерийских снарядов и противотанковых ракет, в основном из-за длительного отсутствия помощи США, которую блокировали дружественные к России законодатели-республиканцы. "Эта блокада наконец закончилась, когда российские войска вошли в Новомихайловку", - констатировало издание.
"Ценой 320 машин и тысяч военнослужащих за шесть месяцев россияне продвинулись на 6 км вглубь и через Новомихайловку. Стоят ли руины города той цены, которую заплатила Россия - это вопрос, на который могут ответить только россияне", - подытожили журналисты.
Скрытая мобилизация в РФ
Российский диктатор Владимир Путин пойдет на расширение мобилизации и сейчас в планах набрать 350 тысяч новобранцев - это только первый этап.
Правительство РФ внедряет "систему обмена информацией" между министерством обороны и ФСБ для передачи подробной информации о потенциальных призывниках в пограничную службу ФСБ и не допустить их побега из страны. Система должна быть полностью функциональной к осени 2024 года.