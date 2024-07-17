Журналисты узнали, какой ценой россияне смогли оккупировать еще один город на Донбассе.

Пока ВСУ отбивали наступление оккупантов на Авдеевку, ще одна часть россиян предприняла менее масштабное, но не менее дорогостоящее нападение на Новомихайловку.

Как пишет Forbes, примерно в то же время, когда в середине апреля оккупанты захватили то, что осталось от Авдеевки, они оккупировали и Новомихайловку. Первая битва обошлась им дороже, но только в чистом виде, а по масштабу боя столь же кровопролитной была и шестимесячная битва за Новомихайловку.

Вполне возможно, что при захвате Авдеевки РФ потеряла более 40 тыс. военнослужащих – треть убитыми, две трети ранеными – плюс более 1000 единиц техники.

Видео дня

Тем временем в районе Новомихайловки ВСУ списали более 300 вражеских транспортных средств. Это означает, что потери оккупанционных войск составляют около 13 тыс. убитыми и ранеными. "Потери украинцев в обоих сражениях были гораздо меньшими", - отметило издание.

Журналисты отметили, что в конце прошлого года семь российских полков и бригад, в том числе злополучная 155-я бригада морской пехоты, атаковали украинский гарнизон в Новомихайловке, состоявший из двух действующих бригад. Боевые действия были беспощадными. Оккупанты теряли танки, в том числе Т-54 1950-х годов, Т-62 1960-х годов и более новые Т-72 и Т-80. Украинские мины, артиллерия и беспилотники подбили десятки танков, но россияне продолжали наступать. Как и в битве за Авдеевку, у оккупантов закончилась специальная бронетехника, и они задействовали немало самодельных машин в качестве замены.

Тяжелые потери, которые ВСУ нанесли россиянам, остановили, но не предотвратили оккупанцию Новомихайловки в середине апреля этого года.

Как и в Авдеевке, украинским военным, оборонявшим Новомихайловку, очень не хватало артиллерийских снарядов и противотанковых ракет, в основном из-за длительного отсутствия помощи США, которую блокировали дружественные к России законодатели-республиканцы. "Эта блокада наконец закончилась, когда российские войска вошли в Новомихайловку", - констатировало издание.

"Ценой 320 машин и тысяч военнослужащих за шесть месяцев россияне продвинулись на 6 км вглубь и через Новомихайловку. Стоят ли руины города той цены, которую заплатила Россия - это вопрос, на который могут ответить только россияне", - подытожили журналисты.

Скрытая мобилизация в РФ

Российский диктатор Владимир Путин пойдет на расширение мобилизации и сейчас в планах набрать 350 тысяч новобранцев - это только первый этап.

Правительство РФ внедряет "систему обмена информацией" между министерством обороны и ФСБ для передачи подробной информации о потенциальных призывниках в пограничную службу ФСБ и не допустить их побега из страны. Система должна быть полностью функциональной к осени 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: